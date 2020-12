Coronavirus: report Iss, con feste rischio crescita casi più rapida di novembre (Di giovedì 24 dicembre 2020) Roma, 24 dic. (Adnkronos Salute) - "É complesso prevedere l'impatto che potrebbe avere il periodo di feste natalizie" sull'epidemia di Covid in Italia, "tuttavia le aumentate mobilità e interazione interpersonale tipica della socialità di questa stagione potrebbero determinare un aumento rilevante della trasmissione di Sars- CoV-2. Nella situazione descritta, questo comporterebbe un conseguente rapido aumento dei casi a livelli potenzialmente superiori rispetto a quanto osservato a novembre in un contesto in cui l'impatto dell'epidemia sugli operatori sanitari, sui servizi e sulla popolazione è ancora molto elevato". E' il monito che arriva l'ultimo monitoraggio Covid-19 della Cabina di regia. "Complessivamente - si legge nel documento - l'incidenza in Italia rimane ancora molto elevata e l'impatto dell'epidemia è ancora sostenuto ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 dicembre 2020) Roma, 24 dic. (Adnkronos Salute) - "É complesso prevedere l'impatto che potrebbe avere il periodo dinatalizie" sull'epidemia di Covid in Italia, "tuttavia le aumentate mobilità e interazione interpersonale tipica della socialità di questa stagione potrebbero determinare un aumento rilevante della trasmissione di Sars- CoV-2. Nella situazione descritta, questo comporterebbe un conseguente rapido aumento deia livelli potenzialmente superiori rispetto a quanto osservato ain un contesto in cui l'impatto dell'epidemia sugli operatori sanitari, sui servizi e sulla popolazione è ancora molto elevato". E' il monito che arriva l'ultimo monitoraggio Covid-19 della Cabina di regia. "Complessivamente - si legge nel documento - l'incidenza in Italia rimane ancora molto elevata e l'impatto dell'epidemia è ancora sostenuto ...

