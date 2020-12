Terremoto in Sicilia: forte scossa nel ragusano avvertita in tutta l’isola (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma, 23 dic – Ore 21.27, Terremoto in Sicilia zona costa orientale. Un sisma di magnitudo compresa tra 4.9 e 5.4 gradi della scala Richter, con epicentro al largo del golfo di Gela e della costa ragusana, angustia la sera dei Siciliani. L’evento tellurico, avvertito maggiormente nell’area del Val di Noto, è stato percepito fin alle provincie di Catania e di Agrigento. Arrivano segnalazioni, tuttavia, dall’intera isola. Questo è quanto riportato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Il sisma è stato preceduto da un forte boato a mare che ha investito in pieno la provincia iblea. Le intensità dei terremoti Ricordiamo che la magnitudo registrata rientra nel quadro di un evento che viene avvertito o con una semplice oscillazione dei mobili oppure con dei danni strutturali comunque non ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma, 23 dic – Ore 21.27,inzona costa orientale. Un sisma di magnitudo compresa tra 4.9 e 5.4 gradi della scala Richter, con epicentro al largo del golfo di Gela e della costa ragusana, angustia la sera deini. L’evento tellurico, avvertito maggiormente nell’area del Val di Noto, è stato percepito fin alle provincie di Catania e di Agrigento. Arrivano segnalazioni,via, dall’intera isola. Questo è quanto riportato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Il sisma è stato preceduto da unboato a mare che ha investito in pieno la provincia iblea. Le intensità dei terremoti Ricordiamo che la magnitudo registrata rientra nel quadro di un evento che viene avvertito o con una semplice oscillazione dei mobili oppure con dei danni strutturali comunque non ...

rtl1025 : ?? Una scossa di #terremoto di una decina di secondi e di #magnitudo 4.6 è stata avvertita alle 21.27 nella Sicilia… - fanpage : Forte scossa di #terremoto in Sicilia - Corriere : Terremoto in Sicilia, forte scossa di magnitudo 4.6 in costa Ragusana - tonygamblerII : RT @_happinessmnicx: MINCHIA REGA CI MANCAVA IL TERREMOTO IN SICILIA VAFFANCULO - Exogenebliss : RT @Roberto39823396: Forte terremoto in Sicilia: grande paura a Catania, Palermo, Siracusa, Messina e Ragusa – MeteoWeb -