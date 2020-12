Sonia Lorenzini protagonista di una terribile gaffe: la sua reazione è epica (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Sonia Lorenzini è stata protagonista di una terribile gaffe al Grande Fratello Vip, credendo che un aereo diretto a Stefania Orlando fosse per lei. La sua reazione ha divertito il popolo della rete. Sonia Lorenzini è da poco entrata nella casa più spiata d’Italia e la sua presenza non è di certo passata inosservata. In L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 23 dicembre 2020)è statadi unaal Grande Fratello Vip, credendo che un aereo diretto a Stefania Orlando fosse per lei. La suaha divertito il popolo della rete.è da poco entrata nella casa più spiata d’Italia e la sua presenza non è di certo passata inosservata. In L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

fanpage : Che gaffe per Sonia Lorenzini Il marito di Stefania Orlando ha immediatamente contattato il GF Vip. - lavascadabagno : RT @ria_aste: Sonia: 'Non ci credo, l'aereo era mio, come fanno loro a dire che era per te?' Stefania: 'Perché ?? magari ?? SL ?? è ?? Sonia ??… - VicolodelleNews : ‘#GFVip’ Sonia Lorenzini e Samantha De Grenet sono state riprese dagli autori del reality, ma una di loro non si pe… - itssgi00 : RT @oocgfvip5: La breve storia triste di Sonia Lorenzini e l’aereo delle viperelle #GFVIP - zorzi_stan : RT @ria_aste: Sonia: 'Non ci credo, l'aereo era mio, come fanno loro a dire che era per te?' Stefania: 'Perché ?? magari ?? SL ?? è ?? Sonia ??… -