Se un nonno usa le piattaforme online per condividere gli abusi sulla nipote di un anno (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La storia che arriva da Milano, purtroppo, è solo un capitolo di un lungo romanzo dell’orrore che, quasi quotidianamente, si ripete. E il web ha amplificato il tutto, dando possibilità gratuite e facilmente accessibili a chi produce, diffonde e scambia materiale pedo-pornografico. Dalle chat Telegram, più volte denunciate, passando per Twitter e quella rete di pedofili che – alla luce del sole – aveva dato vita a una vera e propria community. E oggi, notizia delle ultime ore, arriva la terribile storia di un giovane nonno che ha abusato (ripetutamente) della sua nipotina di un anno, trasmettendo le violenze sessuali su una piattaforma streaming e gratuita. LEGGI ANCHE > Su Twitter esiste una rete di pedofili che agiscono liberamente e condividono video con minori L’uomo, 53 anni, è stato arrestato dalla Polizia Postale nell’ambito di un’operazione ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La storia che arriva da Milano, purtroppo, è solo un capitolo di un lungo romanzo dell’orrore che, quasi quotidianamente, si ripete. E il web ha amplificato il tutto, dando possibilità gratuite e facilmente accessibili a chi produce, diffonde e scambia materiale pedo-pornografico. Dalle chat Telegram, più volte denunciate, passando per Twitter e quella rete di pedofili che – alla luce del sole – aveva dato vita a una vera e propria community. E oggi, notizia delle ultime ore, arriva la terribile storia di un giovaneche ha abusato (ripetutamente) della sua nipotina di un, trasmettendo le violenze sessuali su una piattaforma streaming e gratuita. LEGGI ANCHE > Su Twitter esiste una rete di pedofili che agiscono liberamente e condividono video con minori L’uomo, 53 anni, è stato arrestato dalla Polizia Postale nell’ambito di un’operazione ...

