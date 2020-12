avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Omicidio Gianna Del Gaudio, assolto il marito Antonio Tizzani #GiannaDelGaudio - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Omicidio Gianna Del Gaudio, assolto il marito Antonio Tizzani #GiannaDelGaudio - peppe844 : RT @fanpage: Antonio Tizzani è stato assolto - SkyTG24 : Professoressa uccisa a Seriate, assolto il marito - fanpage : Antonio Tizzani è stato assolto -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Gianna

Omicidio Gianna Del Gaudio ultim’ora: Antonio Tizzani è stato assolto per non aver commesso il fatto. Le indagini per il giallo di Seriate ripartono: il killer è dunque l’uomo incappucciato di cui sem ...La Corte d'Assise di Bergamo ha assolto Antonio Tizzani dall'accusa di aver ucciso la moglie Gianna Del Gaudio, morta sgozzata la sera del 26 agosto 2016 a Seriate (Bergamo). Era l'unico imputato ...