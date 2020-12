Israele torna al voto. Un terzo incomodo tra Bibi e Gantz (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Sarà di nuovo “Bibi contro tutti” per la quarta volta in due anni? La crisi di governo che già si fiutava a inizio mese ha fatto cadere il governo di coalizione che da soli sette mesi era al timone in Israele. La Knesset si è dissolta e il prossimo 23 marzo si tornerà alle urne. NEGOZIATI NAUFRAGATI Il patto fra rivali —il primo ministro Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Benny Gantz — per superare lo stallo e dare allo Stato ebraico un esecutivo in tempi di coronavirus si è rotto. I negoziati sulla legge di bilancio (legata alla “rotazione” alla guida tra i due dell’esecutivo a novembre dell’anno prossimo come previsto dagli accordi di coalizione e alle garanzie richieste da Netanyahu, che è a processo per corruzione, sulla giustizia) sembravano aver superato lo stallo. Ma le resistenze interne a Blu e bianco, il partito di ... Leggi su formiche (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Sarà di nuovo “contro tutti” per la quarta volta in due anni? La crisi di governo che già si fiutava a inizio mese ha fatto cadere il governo di coalizione che da soli sette mesi era al timone in. La Knesset si è dissolta e il prossimo 23 marzo si tornerà alle urne. NEGOZIATI NAUFRAGATI Il patto fra rivali —il primo ministro Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Benny— per superare lo stallo e dare allo Stato ebraico un esecutivo in tempi di coronavirus si è rotto. I negoziati sulla legge di bilancio (legata alla “rotazione” alla guida tra i due dell’esecutivo a novembre dell’anno prossimo come previsto dagli accordi di coalizione e alle garanzie richieste da Netanyahu, che è a processo per corruzione, sulla giustizia) sembravano aver superato lo stallo. Ma le resistenze interne a Blu e bianco, il partito di ...

