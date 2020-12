I 7 peccati capitali di SolarWinds (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Difficile non parlare questa settimana del "caso SolarWinds". Per chi si fosse distratto o semplicemente "perso" nella ridda di notizie, mi riferisco alla scoperta della compromissione dei sistemi di FireEye, una delle principali società di cybersecurity al mondo, di alcuni servizi Microsoft, questa non ha bisogno di presentazioni, e di varie agenzie governative statunitensi. Cosa c'entra SolarWinds, una società che produce un software per la gestione delle reti? Sarebbe ormai assodato che proprio attraverso degli aggiornamenti per i suoi prodotti, decisamente molto diffusi, sia stato possibile per gli aggressori violare i network delle vittime, sembrerebbe alcune migliaia. Fatto questo breve riassunto veniamo alla questione veramente importante che non riguarda il "cosa", nemmeno il "quando", neppure il "perché" e soltanto in misura modesta il ... Leggi su panorama (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Difficile non parlare questa settimana del "caso". Per chi si fosse distratto o semplicemente "perso" nella ridda di notizie, mi riferisco alla scoperta della compromissione dei sistemi di FireEye, una delle principali società di cybersecurity al mondo, di alcuni servizi Microsoft, questa non ha bisogno di presentazioni, e di varie agenzie governative statunitensi. Cosa c'entra, una società che produce un software per la gestione delle reti? Sarebbe ormai assodato che proprio attraverso degli aggiornamenti per i suoi prodotti, decisamente molto diffusi, sia stato possibile per gli aggressori violare i network delle vittime, sembrerebbe alcune migliaia. Fatto questo breve riassunto veniamo alla questione veramente importante che non riguarda il "cosa", nemmeno il "quando", neppure il "perché" e soltanto in misura modesta il ...

Ultime Notizie dalla rete : peccati capitali I peccati capitali della Roma. Dal ballottaggio in porta al calo fisico: ecco dove Fonseca deve rimediare La Gazzetta dello Sport I peccati capitali della Roma. Dal ballottaggio in porta al calo fisico: ecco dove Fonseca deve rimediare

Fonseca ha aperto il 2020 con un k.o. in casa col Torino che segnò l’inizio della crisi. Oggi chiuderà l’anno col Cagliari con un risultato che potrebbe sanarne una nuova o far riaffiorare incertezze.

Anime 2021: tutte le uscite che non puoi perdere

La stagione degli anime 2021, soprattutto nella prima parte, è un po’ il risultato dei tanti rinvii avvenuti quest’anno a causa del Coronavirus. Questo significa che avremo una concentrazione ...

