Domenico Stellini | stroncato da un infarto l’ex direttore Ulss

Leggi su altranotizia

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il Dottorad 85 anni da un unDurante la notte di Lunedì 22 Dicembre di questo anno tanto tumultuoso, ci ha lasciato. Una figura importante ed iconica per la sanità veneta. Per più di 50 anni è stato ilgenerale deldi Treviso. Zaia, il saluto aCosì lo ha voluto ricordare, il Presidente della regione Veneto, Luca Zaia. “Lo chiamavo, scherzosamente ma non troppo perché era vero, ‘Mister Sanità'”, ha scritto come nella descrizione di un post dedicato al. Visualizza questo post ...