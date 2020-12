Uomini e donne anticipazioni: SOPHIE e MATTEO, si mette male? (Di martedì 22 dicembre 2020) Oggi vedremo l’appuntamento del 2020 con Uomini e donne, che si appresta a salutare i propri telespettatori con una puntata scoppiettante e ricca di colpi di scena. Dopo il clamoroso addio al trono di Gianluca, quest’oggi l’atmosfera sarà più serena e romantica. A centro studio si accomoderanno Davide e Beatrice. La donna ha inoltrato al tronista una lettera in cui lei lo invita a cena e, in esterna i due appaiono molto emozionati. La Buonocore regala all’uomo un ritratto d’infanzia e il Donadei, commosso, le rivela di vederla già come la sua fidanzata. Queste parole provocheranno la collera di Chiara, la quale però deciderà di restare nel programma per provare un ultimo affondo con Davide, il quale si rivelerà ancora incerto sulla scelta finale. SOPHIE è uscita in esterna solamente con MATTEO. Il corteggiatrice ... Leggi su tvsoap (Di martedì 22 dicembre 2020) Oggi vedremo l’appuntamento del 2020 con, che si appresta a salutare i propri telespettatori con una puntata scoppiettante e ricca di colpi di scena. Dopo il clamoroso addio al trono di Gianluca, quest’oggi l’atmosfera sarà più serena e romantica. A centro studio si accomoderanno Davide e Beatrice. La donna ha inoltrato al tronista una lettera in cui lei lo invita a cena e, in esterna i due appaiono molto emozionati. La Buonocore regala all’uomo un ritratto d’infanzia e il Donadei, commosso, le rivela di vederla già come la sua fidanzata. Queste parole provocheranno la collera di Chiara, la quale però deciderà di restare nel programma per provare un ultimo affondo con Davide, il quale si rivelerà ancora incerto sulla scelta finale.è uscita in esterna solamente con. Il corteggiatrice ...

