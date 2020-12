Una Vita, anticipazioni 23 dicembre: lieto fine per Felipe e Marcia? Emilio si libera di Ledesma (Di martedì 22 dicembre 2020) Una Vita, anticipazioni 23 dicembre: grande puntata, decisamente piena di emozioni quella di domani. Siete curiosi? Come i fan hanno visto, la telenovela sta continuando anche in questi giorni prenatalizi. Emilio si è scontrato con Ledesma alla merenda organizzata dal mezzadro, per festeggiare le sue imminenti nozze con Felicia (ieri, lunedì 21 dicembre) e Felipe ha ritrovato Marcia (oggi). Vediamo cosa succederà domani. Una Vita, anticipazioni 23 dicembre: Felipe ha ritrovato Marcia: e ora? Precedenti anticipazioni di “Una Vita” ci avevano che Andrade avrebbe ferito Marcia nel corso di un tentativo da parte di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 22 dicembre 2020) Una23: grande puntata, decisamente piena di emozioni quella di domani. Siete curiosi? Come i fan hanno visto, la telenovela sta continuando anche in questi giorni prenatalizi.si è scontrato conalla merenda organizzata dal mezzadro, per festeggiare le sue imminenti nozze con Felicia (ieri, lunedì 21) eha ritrovato(oggi). Vediamo cosa succederà domani. Una23ha ritrovato: e ora? Precedentidi “Una” ci avevano che Andrade avrebbe feritonel corso di un tentativo da parte di ...

