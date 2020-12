Odore di delusione per Barbara D’Urso: “Nessuna traccia del programma nei palinsesti Mediaset” (Di martedì 22 dicembre 2020) Il celeberrimo direttore del settimanale Chi, Alfonso Signorini, sta letteralmente cambiando la storia del GF. L’edizione per vip del reality ventennale sta riscuotendo talmente tanto successo che è addirittura stato prolungato fino al prossimo febbraio, fatto mai accaduto. Molti telespettatori però rimpiango un’altra regina indiscussa del programma Mediaset: Barbara D’Urso. Il simbolo di Cologno Monzese ha sempre nutrito grande affetto per il suo ruolo di conduttrice del Grande Fratello, che ha ricoperto per varie edizioni a partire dai primi anni Duemila. Barbara D’Urso dovrebbe tornare nuovamente a presentare la versione classica del programma di Cinecittà il prossimo anno. La notizia sulla conduzione del GF Nip era stata annunciata da lei stessa, eppure c’è ... Leggi su tuttivip (Di martedì 22 dicembre 2020) Il celeberrimo direttore del settimanale Chi, Alfonso Signorini, sta letteralmente cambiando la storia del GF. L’edizione per vip del reality ventennale sta riscuotendo talmente tanto successo che è addirittura stato prolungato fino al prossimo febbraio, fatto mai accaduto. Molti telespettatori però rimpiango un’altra regina indiscussa del. Il simbolo di Cologno Monzese ha sempre nutrito grande affetto per il suo ruolo di conduttrice del Grande Fratello, che ha ricoperto per varie edizioni a partire dai primi anni Duemila.dovrebbe tornare nuovamente a presentare la versione classica deldi Cinecittà il prossimo anno. La notizia sulla conduzione del GF Nip era stata annunciata da lei stessa, eppure c’è ...

r_raffy94 : forse il covid potrebbe aiutare a non farmi più sentire l’odore di delusione ed il sapore di amarezza che ho ormai da anni - fanguru_ : @janasdeomo Quando rientravo da scuola, ai tempi del liceo, inspiravo i profumi di cibo nella scala del condominio… - t_tonii : @Zbarskij @Zeudolina @Leevellala @p64389000hamdf @marionisuno 2/ delusione perché mi avevano regalato delle sigaret… - t_tonii : @Zbarskij @Leevellala @p64389000hamdf @marionisuno questo mi ricorda una manifesta no dal molin (al freddo) in cui… -

Ultime Notizie dalla rete : Odore delusione Odore di delusione per Barbara D’Urso: “Nessuna traccia del programma nei palinsesti Mediaset” TuttiVip Odore di delusione per Barbara D’Urso: “Nessuna traccia del programma nei palinsesti Mediaset”

Il celeberrimo direttore del settimanale Chi, Alfonso Signorini, sta letteralmente cambiando la storia del GF. L’edizione per vip del reality ventennale sta riscuotendo talmente tanto successo che è ...

La ‘strana morte’ di Marilyn riemerge dai file su Jfk

Cronachedellacampania.it - Testata giornalistica Reg N. 1301/2016 RS N.7 ROC 030531 Direttore : Giuseppe Del Gaudio Email : info [@] cronachedellacampaina.it Ove non espressamente ...

Il celeberrimo direttore del settimanale Chi, Alfonso Signorini, sta letteralmente cambiando la storia del GF. L’edizione per vip del reality ventennale sta riscuotendo talmente tanto successo che è ...Cronachedellacampania.it - Testata giornalistica Reg N. 1301/2016 RS N.7 ROC 030531 Direttore : Giuseppe Del Gaudio Email : info [@] cronachedellacampaina.it Ove non espressamente ...