Mauro Bellugi: all'ex Inter amputate le gambe dopo il Covid (Di martedì 22 dicembre 2020) Tutte e due le gambe amputate dopo aver contratto il Covid. È quello che è successo a Mauro Bellugi, 70 anni, difensore a cavallo degli Anni Sessanta e Settanta con le maglie di Inter, Bologna, Napoli ... Leggi su gazzetta (Di martedì 22 dicembre 2020) Tutte e due leaver contratto il. È quello che è successo a, 70 anni, difensore a cavallo degli Anni Sessanta e Settanta con le maglie di, Bologna, Napoli ...

