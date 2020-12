Marina Confalone ed il suo rapporto con Edoardo De Filippo (Di martedì 22 dicembre 2020) Marina Confalone è un’attrice teatrale napoletana dalle grandi doti. Marina Confalone nasce a Napoli il 2 giugno 1951. Come i più celebri attori napoletani, ha esordito nella compagnia di teatro del maestro Eduardo De Filippo. È alta un metro e settanta centimetri. L’attrice in questi giorni è stata più volte intervistata perché è protagonista insieme a Sergio Castellitto ed altri importanti attori della rivisitazione di Natale in Casa Cupiello. La sua interpretazione è ancor più importante e sentita perchè la Confalone si è formata proprio nella compagnia teatrale del più grande drammaturgo napoletano.Edoardo De Filippo è stato il primo a credere nelle capacità e nelle doti della grande attrice, ed in realtà ci aveva visto ... Leggi su giornal (Di martedì 22 dicembre 2020)è un’attrice teatrale napoletana dalle grandi doti.nasce a Napoli il 2 giugno 1951. Come i più celebri attori napoletani, ha esordito nella compagnia di teatro del maestro Eduardo De. È alta un metro e settanta centimetri. L’attrice in questi giorni è stata più volte intervistata perché è protagonista insieme a Sergio Castellitto ed altri importanti attori della rivisitazione di Natale in Casa Cupiello. La sua interpretazione è ancor più importante e sentita perchè lasi è formata proprio nella compagnia teatrale del più grande drammaturgo napoletano.Deè stato il primo a credere nelle capacità e nelle doti della grande attrice, ed in realtà ci aveva visto ...

Raicomspa : Questa sera imperdibile #NataleInCasaCupiello per la regia di Edoardo De Angelis, con Sergio Castellitto e Marina C… - francosonoio1 : RT @Raicomspa: Questa sera imperdibile #NataleInCasaCupiello per la regia di Edoardo De Angelis, con Sergio Castellitto e Marina Confalone:… - OnlyPopPlease1 : RT @Raicomspa: Questa sera imperdibile #NataleInCasaCupiello per la regia di Edoardo De Angelis, con Sergio Castellitto e Marina Confalone:… - daydream_sara : RT @Raicomspa: Questa sera imperdibile #NataleInCasaCupiello per la regia di Edoardo De Angelis, con Sergio Castellitto e Marina Confalone:… - Antolucky4 : RT @Raicomspa: Questa sera imperdibile #NataleInCasaCupiello per la regia di Edoardo De Angelis, con Sergio Castellitto e Marina Confalone:… -