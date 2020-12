Italiani bloccati in Inghilterra: arriva la nuova ordinanza del governo (Di martedì 22 dicembre 2020) È arrivata la nuova ordinanza del governo: gli Italiani bloccati in Inghilterra possono ora rientrare ma stando a determinate restrizioni messe a punto dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e dal ministro della Salute, Roberto Speranza. Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, insieme con il ministro della Salute, Roberto Speranza, hanno dato il L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 22 dicembre 2020) Èta ladel: gliinpossono ora rientrare ma stando a determinate restrizioni messe a punto dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e dal ministro della Salute, Roberto Speranza. Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, insieme con il ministro della Salute, Roberto Speranza, hanno dato il L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

matteosalvinimi : Centinaia di italiani che vivono e lavorano a Londra e nel Regno Unito, dopo aver fatto costosi tamponi, sono stati… - borghi_claudio : Intanto dietro le quinte c'è @eugenio_zoffili che sta combattendo per lo scandalo degli italiani bloccati in Gran B… - LauraGaravini : Stop voli con #Uk giusto. Ma non ne paghino le conseguenze nostri connazionali rimasti bloccati in un limbo. Il Gov… - LPincia : RT @Marco_Zum: Italiani bloccati a Londra, voli rientro 'solo per residenti e urgenze' - BeltramoPaolo : RT @P_M_1960: 'Gli italiani bloccati in Inghilterra e residenti in Italia possono rientrare. In serata è stata firmata l'ordinanza del gove… -

Ultime Notizie dalla rete : Italiani bloccati Variante Covid, italiani bloccati in Gb: "Abbandonati dal nostro Paese" | Farnesina: rientra chi ha urgenze TGCOM Yemen: Oxfam, “stop a export armi da Italia è importante passo in avanti”

Senza limitarsi, questa volta, a bloccare la vendita solamente di bombe d’areo e missili, ma valutando anche altre tipologie di armi prodotte in Italia”. Oxfam ritiene cruciale anche l’invito ...

Variante virus inglese, Ricciardi: «Preoccupato per +70% contagiosità. Scuole? Non possono riaprire»

«Ciò che mi fa arrabbiare è che gli inglesi sapevano già da settembre che era in circolazione questa variante. Hanno taciuto, non ci hanno avvertito. Ora serve il ...

Senza limitarsi, questa volta, a bloccare la vendita solamente di bombe d’areo e missili, ma valutando anche altre tipologie di armi prodotte in Italia”. Oxfam ritiene cruciale anche l’invito ...«Ciò che mi fa arrabbiare è che gli inglesi sapevano già da settembre che era in circolazione questa variante. Hanno taciuto, non ci hanno avvertito. Ora serve il ...