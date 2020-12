Il questore di Napoli: “Controlli imponenti per Natale, ma ci affidiamo al buonsenso dei napoletani” (Di martedì 22 dicembre 2020) Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli il questore di Napoli, Alessandro Giuliano. “Sono stati messi in piedi dispositivi di controllo imponenti per controllare il Natale dei napoletani. Ma ci affidiamo molto al senso di responsabilità dei singoli cittadini. Alla base di tutto ci deve essere il buonsenso. Quest’anno ci sarà il coprifuoco nazionale il 31 dicembre. Non vogliamo una città militarizzata, ma saremo al fianco dei cittadini per stare insieme a Natale con serenità ma nel rispetto delle regole. C’è stata una diminuzione dei reati di strada, ma il crimine si adatta alle circostanze. Sono aumentate le truffe ed i reati intrafamiliari. Sono molteplici i fronti di contrasto al crimine che non ci consentono di abbassare la ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 22 dicembre 2020) Ai microfoni di Radio Kiss Kissildi, Alessandro Giuliano. “Sono stati messi in piedi dispositivi di controlloper controllare ildei. Ma cimolto al senso di responsabilità dei singoli cittadini. Alla base di tutto ci deve essere il. Quest’anno ci sarà il coprifuoco nazionale il 31 dicembre. Non vogliamo una città militarizzata, ma saremo al fianco dei cittadini per stare insieme acon serenità ma nel rispetto delle regole. C’è stata una diminuzione dei reati di strada, ma il crimine si adatta alle circostanze. Sono aumentate le truffe ed i reati intrafamiliari. Sono molteplici i fronti di contrasto al crimine che non ci consentono di abbassare la ...

