Gara Casertana-Viterbese: la Procura apre un fascicolo per epidemia colposa (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti La Procura di Santa Maria Capua Vetere (Ce) potrebbe aprire questa mattina un’indagine, ipotizzando il reato di epidemia colposa, in relazione alla partita di Lega Pro, giocata domenica allo Stadio Pinto di Caserta, tra Casertana e Viterbese, in cui la squadra di casa è scesa in campo con nove uomini, causa “focolaio” con 15 calciatori positivi, schierando due atleti febbricitanti che dopo la Gara sono risultati positivi al Covid. I tamponi molecolari ai due giocatori con decimi di febbre (il test è stato fatto anche ad un terzo atleta, risultato però negativo) erano stati effettuati nell’immediato pre-Gara dall’Asl, il cui personale era intervenuto su richiesta del medico della Casertana. La ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Ladi Santa Maria Capua Vetere (Ce) potrebbe aprire questa mattina un’indagine, ipotizzando il reato di, in relazione alla partita di Lega Pro, giocata domenica allo Stadio Pinto di Caserta, tra, in cui la squadra di casa è scesa in campo con nove uomini, causa “focolaio” con 15 calciatori positivi, schierando due atleti febbricitanti che dopo lasono risultati positivi al Covid. I tamponi molecolari ai due giocatori con decimi di febbre (il test è stato fatto anche ad un terzo atleta, risultato però negativo) erano stati effettuati nell’immediato pre-dall’Asl, il cui personale era intervenuto su richiesta del medico della. La ...

