Filippo Nardi accusa choc: «Con mia moglie…», ex concorrente del GF tira fuori tutto (Di martedì 22 dicembre 2020) Continua a far discutere la squalifica di Filippo Nardi dal ‘Grande Fratello Vip’. Il concorrente è stato eliminato per le sue frasi sessiste pronunciate soprattutto contro Maria Teresa Ruta. Dopo essere stato cacciato dal reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, il nobile ha postato un messaggio su Instagram: «Mi scuso pubblicamente per qualsiasi frase che ha offeso la sensibilità pubblica, la mia ironia, è sempre stato borderline e accetto di aver esagerato in alcuni momenti. Peccato, mi stavo divertendo molto. Buon Natale a tutti». A corredo del post ha però pubblicato pure sul suo profilo un messaggio di un fan, che ha considerato ingiusta la sua eliminazione. Accanto gli hashtag #falsi e #ipocriti. leggi anche l’articolo —> Filippo Nardi squalifica al “GF Vip”: ... Leggi su urbanpost (Di martedì 22 dicembre 2020) Continua a far discutere la squalifica didal ‘Grande Fratello Vip’. Ilè stato eliminato per le sue frasi sessiste pronunciate sopratcontro Maria Teresa Ruta. Dopo essere stato cacciato dal reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, il nobile ha postato un messaggio su Instagram: «Mi scuso pubblicamente per qualsiasi frase che ha offeso la sensibilità pubblica, la mia ironia, è sempre stato borderline e accetto di aver esagerato in alcuni momenti. Peccato, mi stavo divertendo molto. Buon Natale a tutti». A corredo del post ha però pubblicato pure sul suo profilo un messaggio di un fan, che ha considerato ingiusta la sua eliminazione. Accanto gli hashtag #falsi e #ipocriti. leggi anche l’articolo —>squalifica al “GF Vip”: ...

trash_italiano : - dove sono le sigarette? - una volta dicessi una cosa sensata, Pupo Grazie Filippo Nardi. Come sempre fondamentale. #GFVIP - trash_italiano : ?? Espulsione per Filippo Nardi? #GFVIP - alessialelle : Il figlio che la guarda da casa le viene in mente durante una litigata per una teglia ma non le viene in mente nel… - fuck1ngoverit : @andrea_spadoni @oocgfvip5 @samibrando Sicuramente dare della psicopatica, prendersela per una nomination o prender… - AlexAng68052367 : RT @TPaglino: @oocgfvip5 'Ho un figlio che mi guarda' bene suo figlio non la guardava quando rideva e concordava le frasi infelici di Filip… -