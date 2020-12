Can Yaman protagonista di un progetto strabiliante con altri due bellissimi attori (Di martedì 22 dicembre 2020) Da stamane le fan di Can Yaman sono in delirio. Infatti il divo turco è stato in collegamento dalla Turchia con RTL 102.5 per annunciare un eccezionale progetto che coinvolgerà anche altri due bellissimi e amatissimi attori. Sarete sicuramente curiosi (e soprattutto curiose!) si sapere di che si tratta! Tenetevi forte! Can Yaman nel mitico ruolo che consacrò Kabir Bedi Ebbene sì, la star di “Daydreamer – Le Ali del Sogno” interpreterà Sandokan in un remake dell’indimenticabile serie TV tratta dai romanzi di Emilio Salgari, diretta da Sergio Sollima e con la colonna sonora degli Oliver Onions, i fratelli Guido (che proprio oggi, 22 dicembre, festeggia il suo 76° compleanno) e Maurizio De Angelis! A parte il fatto che questa è già un capolavoro, sembra troppo bello per essere vero! A ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 22 dicembre 2020) Da stamane le fan di Cansono in delirio. Infatti il divo turco è stato in collegamento dalla Turchia con RTL 102.5 per annunciare un eccezionaleche coinvolgerà ancheduee amatissimi. Sarete sicuramente curiosi (e soprattutto curiose!) si sapere di che si tratta! Tenetevi forte! Cannel mitico ruolo che consacrò Kabir Bedi Ebbene sì, la star di “Daydreamer – Le Ali del Sogno” interpreterà Sandokan in un remake dell’indimenticabile serie TV tratta dai romanzi di Emilio Salgari, diretta da Sergio Sollima e con la colonna sonora degli Oliver Onions, i fratelli Guido (che proprio oggi, 22 dicembre, festeggia il suo 76° compleanno) e Maurizio De Angelis! A parte il fatto che questa è già un capolavoro, sembra troppo bello per essere vero! A ...

rtl1025 : ?? Il nuovo #Sandokan sarà interpretato in Tv da Can Yaman, l'annuncio è stato dato questa mattina da @LuxVide su RT… - SkyTG24 : Sandokan, Can Yaman e Luca Argentero nella nuova serie tv - MediasetTgcom24 : Can Yaman vestirà i panni di Sandokan in una serie tv #kanyaman - mariafernaz : RT @MediasetTgcom24: Can Yaman sarà Sandokan, la Tigre di Mompracem in una serie tv #kanyaman - MariellaGiudic3 : @littlestuart9 @Variety @canyaman1989 Pensare che quando ho conosciuto can yaman telesivamente ho detto lui è il nu… -