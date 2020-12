Cadaveri fatti a pezzi nelle valigie: arrestata l'ex fidanzata del figlio della coppia uccisa (Di martedì 22 dicembre 2020) Svolta nel giallo sul duplice omicidio dei coniugi albanesi, Shpetim e Teuta Pasho , 54 e 52 anni, smembrati all'interno di quattro valigie , ritrovate per caso nei giorni scorsi in un campo a ridosso ... Leggi su leggo (Di martedì 22 dicembre 2020) Svolta nel giallo sul duplice omicidio dei coniugi albanesi, Shpetim e Teuta Pasho , 54 e 52 anni, smembrati all'interno di quattro, ritrovate per caso nei giorni scorsi in un campo a ridosso ...

Herbert403 : Firenze, fermata una donna per i cadaveri fatti a pezzi e trovati in quattro valigie - animarock80 : I cadaveri fatti a pezzi: fermata l'ex fidanzata del figlio delle vittime - GiovanniRoi : Firenze, fermata una donna per i cadaveri fatti a pezzi e trovati in quattro valigie. Ma questo dimostra a Firenze… - MarceVann : RT @FQLive: #ULTIMORA #FIRENZE Fermata una donna per i cadaveri fatti a pezzi e ritrovati nelle valigie - leggoit : Firenze, cadaveri fatti a pezzi nelle valigie: arrestata l'ex fidanzata del figlio della coppia uccisa -