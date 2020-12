Buon compleanno Piero Angela | oggi compie 92 anni

(Di martedì 22 dicembre 2020) Il 22 dicembre 1928 nacque, divulgatore scientifico, giornalista, conduttore televisivo e saggista molto noto e amato dagli italiani. Ha creato in Italia e sempre sulla Rai un modo unico di fare informazione e divulgazione scientifica, dai documentari naturalistici, alle cronache sui viaggi spaziali o le scoperte scientifiche e astronomiche, fino ai viaggio in prima persona dentro il corpo umano, nel cervello a cui ha dedicato anche libri, saggi e tantissimi servizi, nei periodi storici più diversi, partendo dall’era dei dinosauri e anche prima. Quark, Superquark e Ulisse: le tradizioni della famigliaLo spettatore è coinvolto in uno stile comunicativo scientifico divertente, chiaro, semplice e immediato, il tutto rafforzato dagli interventi di tantissimi scienziati ed esperti che sono stati ospiti nei ...

Buon compleanno Piero Angela, oggi 22 dicembre compie 92 anni, un'età di cui non ha per niente paura. Raccontiamo successi e curiosità ...