Alessandro Meluzzi contro Vaticano Dopo ok ad aborti | organi sottratti a cadaveri?

Marylu58121349 : RT @a_meluzzi: Alessandro Meluzzi contro Papa Francesco: 'Dopo gli aborti, gli organi sottratti ai cadaveri? Satana e abominio della Chiesa… - ezio14199935 : RT @a_meluzzi: Alessandro Meluzzi contro Papa Francesco: 'Dopo gli aborti, gli organi sottratti ai cadaveri? Satana e abominio della Chiesa… - DaniloxDb : RT @a_meluzzi: Alessandro Meluzzi contro Papa Francesco: 'Dopo gli aborti, gli organi sottratti ai cadaveri? Satana e abominio della Chiesa… - Mario84441682 : Alessandro Meluzzi contro Papa Francesco: 'Dopo gli aborti, gli organi sottratti ai cadaveri? Satana e abominio del… - Fedex546 : RT @a_meluzzi: Alessandro Meluzzi contro Papa Francesco: 'Dopo gli aborti, gli organi sottratti ai cadaveri? Satana e abominio della Chiesa… -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandro Meluzzi

Grande successo di visualizzazioni per il sito del catalogo più prestigioso dell’anno, “L’Arte in Quarantena”, curato dal direttore del Tgcom Paolo Liguori e dal manager e curatore di mostre e grandi ...“L’abominio della Chiesa di Roma!”. Alessandro Meluzzi attacca il Vaticano. In un tweet che ha raccolto centinaia di like lo psicoterapeuta, ospite fisso di Quarto Grado, ha voluto stigmatizzare la pr ...