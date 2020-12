Serie C-Girone C, Palermo-Bari: arbitra Ermanno Feliciani di Teramo (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sarà Ermanno Feliciani l'arbitro di Palermo-Bari.Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Ceccon e Cataldo. Quarto ufficiale Angelucci. La sfida, valida per la 17^ giornata di campionato di Serie C-Girone C, è in programma mercoledì 23 dicembre 2020 alle 15:00 allo stadio "Renzo Barbera". Ecco nel dettaglio le scelte per le gare dei tre gironi, che si disputeranno mercoledì 23 dicembre 2020:Girone AAlbinoleffe - Piacenza: Giorgio Vergaro di Bari (Barberis-Petrica Filip. IV Ufficiale: GauzolinoPro Patria - Giana Erminio: Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone (Spina-Palla. IV Ufficiale: D'Eusanio)Como - Livorno: Gianluca Grasso di Ariano Irpino (Iacovacci-Fratello. IV Ufficiale: Giordano)Juventus U23 - Renate: Mario Vigile di Cosenza ... Leggi su mediagol (Di lunedì 21 dicembre 2020) Saràl'arbitro di.Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Ceccon e Cataldo. Quarto ufficiale Angelucci. La sfida, valida per la 17^ giornata di campionato diC-C, è in programma mercoledì 23 dicembre 2020 alle 15:00 allo stadio "Renzo Barbera". Ecco nel dettaglio le scelte per le gare dei tre gironi, che si disputeranno mercoledì 23 dicembre 2020:AAlbinoleffe - Piacenza: Giorgio Vergaro di(Barberis-Petrica Filip. IV Ufficiale: GauzolinoPro Patria - Giana Erminio: Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone (Spina-Palla. IV Ufficiale: D'Eusanio)Como - Livorno: Gianluca Grasso di Ariano Irpino (Iacovacci-Fratello. IV Ufficiale: Giordano)Juventus U23 - Renate: Mario Vigile di Cosenza ...

