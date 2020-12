Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono in crisi? L’influencer rompe il silenzio (Di lunedì 21 dicembre 2020) Già da qualche settimana, i fan di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione avevano notato qualcosa che non andava nella coppia. I due, infatti, all’improvviso hanno smesso di pubblicare foto insieme e questa cosa ha fatto insospettire i loro followers, abituati costantemente a poter ammirare numerosi scatti di famiglia. L’influencer ha deciso di chiarire una volta per tutte la situazione. La coppia starebbe affrontando una profonda crisi. Per loro sicuramente non è un momento facile, visto che c’è di mezzo un bambino. Rosa e Pietro, infatti, sono diventati da un annetto genitori del piccolo Domenico, il quale va tenuto a riparo da tutta questa storia. Leggi anche –> Rosa Perrotta dimagrita risponde agli ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 21 dicembre 2020) Già da qualche settimana, i fan diavevano notato qualcosa che non andava nella coppia. I due, infatti, all’improvviso hanno smesso di pubblicare foto insieme e questa cosa ha fatto insospettire i loro followers, abituati costantemente a poter ammirare numerosi scatti di famiglia.ha deciso di chiarire una volta per tutte la situazione. La coppia starebbe affrontando una profonda. Per loro sicuramente non è un momento facile, visto che c’è di mezzo un bambino., infatti,diventati da un annetto genitori del piccolo Domenico, il quale va tenuto a riparo da tutta questa storia. Leggi anche –>dimagrita risponde agli ...

