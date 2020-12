Recovery: Pd, ‘bene sblocco discussione, ora decisi verso ok bozza in Cdm’ (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic. (Adnkronos) – “Nel corso dell’incontro con il Presidente Conte il Partito Democratico ha apprezzato lo sblocco della discussione sul Recovery Plan che ora deve andare deciso verso l’adozione della bozza in Cdm per consentire la discussione in Parlamento e l’apertura di un dibattito nel Paese, con le parti sociali, le imprese, l’associazionismo, i giovani, le donne, le associazioni ambientaliste. È impensabile disegnare l’Italia del 2030 con le risorse che l’Europa ci ha messo a disposizione, con il contributo del Pd al governo e a Bruxelles, senza coinvolgere il sistema Paese”. Si apprende da fonti Pd dopo l’incontro con il premier Giuseppe Conte sul Recovery. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic. (Adnkronos) – “Nel corso dell’incontro con il Presidente Conte il Partito Democratico ha apprezzato lodellasulPlan che ora deve andare decisol’adozione dellain Cdm per consentire lain Parlamento e l’apertura di un dibattito nel Paese, con le parti sociali, le imprese, l’associazionismo, i giovani, le donne, le associazioni ambientaliste. È impensabile disegnare l’Italia del 2030 con le risorse che l’Europa ci ha messo a disposizione, con il contributo del Pd al governo e a Bruxelles, senza coinvolgere il sistema Paese”. Si apprende da fonti Pd dopo l’incontro con il premier Giuseppe Conte sul. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

