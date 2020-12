Questo documento di un ente francese su un piano di gestione del nuovo coronavirus nel 2021 è un falso (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il 19 dicembre 2020 su Facebook è stata pubblicata l’immagine di un presunto documento intitolato “Programme du Haut Commissariat au Plan”. Il riferimento è all’Haut-Commissariat au Plan, un’istituzione francese responsabile della pianificazione della modernizzazione economica della Francia. Secondo chi ha pubblicato il post su Facebook l’immagine mostrerebbe «una fuga di notizie dalla Francia sul piano Covid-21» proveniente da questa istituzione. Questo il testo che accompagna l’immagine: «Dicembre: aumentare i casi positivi. 2021 Gennaio: accelerare acquisizione di locali di confinamento covid. Confinamento totale da fase 1 e 2. Riforma ed estensione del programma di disoccupazione. Febbraio-marzo: annunceranno la mutazione del covid-19 in covid-21 (il sars-cov-2-l usato a Wuhan), ... Leggi su facta.news (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il 19 dicembre 2020 su Facebook è stata pubblicata l’immagine di un presuntointitolato “Programme du Haut Commissariat au Plan”. Il riferimento è all’Haut-Commissariat au Plan, un’istituzioneresponsabile della pianificazione della modernizzazione economica della Francia. Secondo chi ha pubblicato il post su Facebook l’immagine mostrerebbe «una fuga di notizie dalla Francia sulCovid-21» provenida questa istituzione.il testo che accompagna l’immagine: «Dicembre: aumentare i casi positivi.Gennaio: accelerare acquisizione di locali di confinamento covid. Confinamento totale da fase 1 e 2. Riforma ed estensione del programma di disoccupazione. Febbraio-marzo: annunceranno la mutazione del covid-19 in covid-21 (il sars-cov-2-l usato a Wuhan), ...

