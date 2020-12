(Di lunedì 21 dicembre 2020) L' Atalanta ha sconfitto in rimonta la Roma di Fonseca (irossi, grazie a Edin Dzeko, erano passati in vantaggio nei primi minuti del match). Il protagonista indiscusso della giornata è stato lo ...

SecondeLinee : #Ilicic: Contro la Roma entra e sfascia la partita. Due assist e un gol per lo sloveno che se sta in forma è uno de… - tuttoatalanta : Ilicic e il Papu Gomez, è giallo social - sportli26181512 : Ilicic e il Papu Gomez, è giallo social: Lo sloveno è stato il grande protagonista nella partita tra #Atalanta e Ro… - fabrifibra70 : @PinoVaccaro77 @OfficialASRoma Manca la personalità.....però Gasperini aveva seduto fianco a lui Ilicic Muriel Lamm… - lillydessi : La #Roma si illude, poi entra super #Ilicic e cambia l'#Atalanta: #poker anche senza #Papu - La #Gazzetta dello… -

Ultime Notizie dalla rete : Ilicic Papu

DAL PAPU AI PAPABILI. Per anzianità ... doppia parentesi all’Atalanta, 186 presenze), Josip Ilicic (classe 1988, dal luglio 2017 in nerazzurro, ‘solo’ 121 presenze ma tanto carisma), e perché no anche ...Mette Josip Ilicic e travolge la Roma: 4-1. Sloveno strepitoso. La “Dea” si rilancia per la Champions. Via all’era del dopo “Papu” Gomez.