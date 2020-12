CoD Warzone | l’R9-0 ha subito un nerf con l’ultimo aggiornamento?

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Condi CoD, il popolarissimo fucile R9-0 potrebbe averun. Vediamo i dettagli in merito Essendo una delle esperienze di battle royale più popolari, CoDè sotto costante osservazione pere buff. I fan del popolarissimo FPS costruiscono le loro personali build basandosi sugli aggiornamenti degli sviluppatori, che è ciò che rende quello di cui stiamo per parlarvi una totale sorpresa. Sembra che, all’insaputa di tutti, condi CoD, una delle armi preferite della comunity, lo shotgun R9-0, abbiaun. Vediamo di seguito tutti i dettagli a riguardo. CoD: il presunto ...

Il team DougisRaw ha portato a casa il 1 ° posto al $ 100K WarzoneMania. La scorsa notte i New York Subliners hanno ospitato le finali del loro invito a Warzone da $ 100K, WarzoneMania. In questo ...