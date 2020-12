Chi è Bryan Reynolds, il terzino statunitense nel mirino della Juventus [VIDEO] (Di lunedì 21 dicembre 2020) La Juventus continua a sondare il mercato, il club bianconero è alla ricerca di occasioni e ha messo nel mirino Bryan Reynolds. La Vecchia Signora ha iniziato un nuovo progetto con l’allenatore Andrea Pirlo in panchina, i primi risultati sono stati altalenanti ma i margini per migliorare ancora sono molto importanti. In campionato può recuperare altri punti dalla vetta della classifica, in Champions League ha staccato il pass per gli ottavi di finale dopo il blitz sul campo del Barcellona. La dirigenza si sta muovendo per rinforzare la rosa, l’intenzione è costruire una squadra sempre più forte. Chi è Bryan Reynolds, l’obiettivo della Juventus Bryan Reynolds è un calciatore ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 21 dicembre 2020) Lacontinua a sondare il mercato, il club bianconero è alla ricerca di occasioni e ha messo nel. La Vecchia Signora ha iniziato un nuovo progetto con l’allenatore Andrea Pirlo in panchina, i primi risultati sono stati altalenanti ma i margini per migliorare ancora sono molto importanti. In campionato può recuperare altri punti dalla vettaclassifica, in Champions League ha staccato il pass per gli ottavi di finale dopo il blitz sul campo del Barcellona. La dirigenza si sta muovendo per rinforzare la rosa, l’intenzione è costruire una squadra sempre più forte. Chi è, l’obiettivoè un calciatore ...

