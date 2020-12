Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2020 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 20 dicembre 2020)DEL 20 DICEMBREORE 17:20 CLAUDIO VELOCCIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAPERCORRENDO LAFIUMICINO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA ISACCO NEWTON ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DIREZIONE EUR SEMPRE PER INCIDENTE IN VIA NETTUNENSE SI STA IN CODA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA DEI CERASETI NELLE DUE DIREZIONI IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI IN VIA SALARIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BORGO QUINZIO E PASSO CORESE IN DIREZIONE MONTEROTONDO IN CHIUSURA, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE LE NORME DI SICUREZZA PER CONTRASTARE LA ...