Susanna!: stasera su Rai Movie la commedia con Cary Grant e Katharine Hepburn (Di domenica 20 dicembre 2020) stasera su Rai Movie, alle 21:10, va in onda Susanna!, storica commedia diretta nel 1938 da Howard Hawks, con Cary Grant e Katharine Hepburn. Appuntamento con la storia del cinema stasera su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) perchè alle 21:10 arriva Susanna!, celebre commedia diretta nel 1938 da Howard Hawks, con protagonisti Cary Grant e una irresistibile Katharine Hepburn. Susanna sarà solo il primo di un ciclo di tre film che il canale tematico RAI, nelle settimane di festa, dedicherà a Cary Grant. Nato a Bristol, Inghilterra, e cresciuto sui palcoscenici del vaudeville, ... Leggi su movieplayer (Di domenica 20 dicembre 2020)su Rai, alle 21:10, va in onda, storicadiretta nel 1938 da Howard Hawks, con. Appuntamento con la storia del cinemasu Rai(canale 24 del digitale terrestre) perchè alle 21:10 arriva, celebrediretta nel 1938 da Howard Hawks, con protagonistie una irresistibile. Susanna sarà solo il primo di un ciclo di tre film che il canale tematico RAI, nelle settimane di festa, dedicherà a. Nato a Bristol, Inghilterra, e cresciuto sui palcoscenici del vaudeville, ...

AlbertoFarina : RT @nientepopcorn: #OggiInTv .@RaiMovie esaudisce un sogno: grandi classici del cinema in prima serata ?? Si comincia stasera, con 'Susanna!… - nientepopcorn : #OggiInTv .@RaiMovie esaudisce un sogno: grandi classici del cinema in prima serata ?? Si comincia stasera, con 'Sus… - francadelambert : Stasera Susanna! su Rai Movie - Staschiscio : @Claudia_CIau da quello che ho capito ti piacciono i film divertenti, per stasera ti segnalo su Rai Movie in prima… - susanna_allocca : @GassmanGassmann @BlobRai3 Stasera era tutto poetico -