Ruba salvadanaio nel bar : pregiudicato arrestato (Di domenica 20 dicembre 2020) Aveva approfittato di un attimo di distrazione della barista, per Rubare il contenuto del salvadanaio poggiato sul bancone, il ladro arrestato giovedì scorso dagli uomini della Polizia di Stato. L'uomo, un cittadino rumeno ventiquattrenne con precedenti di polizia, dopo aver prelevato l'oggetto occultandolo con la propria giacca, si era recato in bagno, dove aveva provveduto... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani.

