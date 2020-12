L’ultimo affondo di Italia Viva: «Conte? Non c’è più fiducia. Dica cosa vuole fare o questo governo è finito» (Di domenica 20 dicembre 2020) «Non c’è più la fiducia tra la maggioranza e il premier. Il premier l’ha sciupata». L’ultimo affondo di Italia Viva contro il premier Giuseppe Conte è targato Ettore Rosato, vicepresidente della Camera e coordinatore nazionale del partito di Matteo Renzi. «O il premier dice qual è il suo percorso per i prossimi mesi o per noi questo governo è una esperienza finita», ha detto Rosato a Sky, a testimonianza di come l’incontro tra Renzi e Conte nell’ambito della verifica di governo non abbia allontanato le nubi da Palazzo Chigi. «questo Paese non sopporta gli uomini soli al comando» «Serve collegialità, non un uomo solo al comando. questo Paese non li ha mai sopportati gli uomini ... Leggi su open.online (Di domenica 20 dicembre 2020) «Non c’è più latra la maggioranza e il premier. Il premier l’ha sciupata».dicontro il premier Giuseppeè targato Ettore Rosato, vicepresidente della Camera e coordinatore nazionale del partito di Matteo Renzi. «O il premier dice qual è il suo percorso per i prossimi mesi o per noiè una esperienza finita», ha detto Rosato a Sky, a testimonianza di come l’incontro tra Renzi enell’ambito della verifica dinon abbia allontanato le nubi da Palazzo Chigi. «Paese non sopporta gli uomini soli al comando» «Serve collegialità, non un uomo solo al comando.Paese non li ha mai sopportati gli uomini ...

