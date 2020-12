Inter-Spezia 2-1 | Tabellino live | Cronaca | Partita finita, vincono i nerazzurri (Di domenica 20 dicembre 2020) Inter a caccia del sesto successo consecutivo nel match contro lo Spezia, valevole per la 13^ giornata di andata del campionato di serie A. Era la prima volta nella storia che le due squadre si affrontavano a San Siro. Segnano Hakimi e Lukaku su rigore, nel finale accorcia le distanze Piccoli. Finisce 2-1 per l’Inter. L'articolo Inter-Spezia 2-1 Tabellino live Cronaca Partita finita, vincono i nerazzurri proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 20 dicembre 2020)a caccia del sesto successo consecutivo nel match contro lo, valevole per la 13^ giornata di andata del campionato di serie A. Era la prima volta nella storia che le due squadre si affrontavano a San Siro. Segnano Hakimi e Lukaku su rigore, nel finale accorcia le distanze Piccoli. Finisce 2-1 per l’. L'articolo2-1proviene da www.meteoweek.com.

