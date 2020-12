Il cavaliere oscuro | cast | trama e curiosità del film in cui Batman affronta il Joker di Heath Ledger

Leggi su tvzap.kataweb

(Di domenica 20 dicembre 2020) Torna in tv il secondo e centrale capitolo della trilogia sudiretta da Christopher Nolan, il regista inglese che ha voluto ridisegnare il mito dell’Uomo Pipistrello con la sua visione autoriale. Il, ormai risalente al lontano 2008 (intitolato in originale The Dark Knight) va in onda domenica 20 dicembre su Italia Uno dalle 21.20 in poi. Tra gli highlight delc’è ovviamente la performance pazzesca di, con il suo indimenticabile, testamento artistico e spirituale di una vita tormentata: l’attore muore infatti poco dopo la fine delle riprese, a soli 28 anni. Il, il trailer in riproduzione.... ...