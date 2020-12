I cibi dell’inverno per il sistema immunitario

Leggi su quotidianpost

(Di domenica 20 dicembre 2020) Durante gli inverni, la conseguente perdita di calore richiede strategie compensative che determinano un aumento dell’assunzione di cibo per il suo effetto termico. Il freddo porta ad un abbassamento della nostra temperatura corporea, stimolando i nostri appetiti. Questo perché l’assunzione di cibo aiuta a generare calore interno, portando successivamente ad un aumento della temperatura corporea. Shweta Mahadik, dietista clinica dell’ospedale di Fortis Kalyan condivide un elenco di alcuni ingredienti nutrienti e facilmente disponibili che sono un must negli inverni. Vediamoli di seguito. Il sesamo: È il superfood. I semi di sesamo sono super alimenti che dovrebbero far parte della nostra dieta durante l’inverno. Sono ricchi di grassi buoni, principalmente acidi grassi polinsaturi (PUFA) che riducono il colesterolo nel sangue, l’ipertensione e ...