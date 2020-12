Covid, Rezza: variante del virus non è più aggressiva (Di domenica 20 dicembre 2020) La variante del Covid identificata in Gran Bretagna non sarebbe più aggressiva rispetto alle forme già conosciute . Lo ha detto il Direttore Generare della Prevenzione del ministero della Salute, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 20 dicembre 2020) Ladelidentificata in Gran Bretagna non sarebbe piùrispetto alle forme già conosciute . Lo ha detto il Direttore Generare della Prevenzione del ministero della Salute, ...

