Coppa di Scozia, per battere il Celtic gli Hearts di affidano al compianto capitano: il suo numero nei pantaloncini (Di domenica 20 dicembre 2020) Una partita nel nome di Marius Zaliukas. Nella finale di Coppa di Scozia gli Hearts of Midlothian FC proveranno a battere il Celtic indossando anche un qualcosa di molto speciale sui pantaloncini: il numero 26, ovvero il simbolo del compianto capitano scomparso circa due mesi fa dopo una lunga malattia.Gli Hearts of Midlothian sono una delle poche squadre che nella storia del calcio scozzese è riuscita a battere il dominio delle due potenze più blasonate di Scozia, ovvero Celtic e Rangers e oggi ci proveranno ancora nella finale di Coppa. A otto anni di distanza dall'ultimo successo, maturato nel 2012 quando proprio l'ex capitano ... Leggi su itasportpress (Di domenica 20 dicembre 2020) Una partita nel nome di Marius Zaliukas. Nella finale didigliof Midlothian FC proveranno ailindossando anche un qualcosa di molto speciale sui: il26, ovvero il simbolo delscomparso circa due mesi fa dopo una lunga malattia.Gliof Midlothian sono una delle poche squadre che nella storia del calcio scozzese è riuscita ail dominio delle due potenze più blasonate di, ovveroe Rangers e oggi ci proveranno ancora nella finale di. A otto anni di distanza dall'ultimo successo, maturato nel 2012 quando proprio l'ex...

ItaSportPress : Coppa di Scozia, per battere il Celtic gli Hearts di affidano al compianto capitano: il suo numero nei pantaloncini… - CelticItalia : Il Celtic non ha nuovi problemi di infortunio in vista della finale di Coppa di Scozia di martedì con Hearts. Neil… -