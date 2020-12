Cane preso a calci a Taranto, la versione del poliziotto: 'Intervenuto per difendere una donna e il suo bimbo dall'animale' (Di domenica 20 dicembre 2020) 'Sono Intervenuto per difendere una donna e il suo bambino dal Cane che li stava importunando'. Si sarebbe giustificato così il poliziotto ripreso con il cellulare da un passante mentre prendeva a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 20 dicembre 2020) 'Sonoperunae il suo bambino dalche li stava importunando'. Si sarebbe giustificato così ilricon il cellulare da un passante mentre prendeva a ...

