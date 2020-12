Brexit | da gennaio 2021 si dovrà trovare il modo di gestire il futuro dell’Europa Con o senza accordo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 20 dicembre 2020) Fino all’ultimo momento non sapremo cosa succede con la, ed anche dopo il 31 dicembre non c’è nessuna certezza riguardo a come si svilupperanno i rapporti tra Regno Unito ed Europa Unita. Premesso che una nazione sovrana in quanto tale può cambiare idea su tutto – è infatti un suo diritto e a riprova c’è la stessa– qualsiasistipulato oggi e che inverrà reputato dannoso per il Regno Unito o per la stessa Unione Europea potrà essere invalidato. Certo bisognerà fare i conti con le conseguenze di tali decisioni, e quidocet! È così per tutti gli accordi internazionali. La storia ci insegna che le alleanze si formano e si sciolgono nel tempo. A volte questo succede di comune, altre volte anche all’insaputa del partner. Il tira e molla infinito ...