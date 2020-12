Bollate, arrivano le cassette per le letterine a Babbo Natale (Di domenica 20 dicembre 2020) A Bollate arrivano le cassette dove i bambini potranno mettere le loro letterine a Babbo Natale. I punti di raccolta sono due, uno nell’atrio esterno del Comune e uno all’ingresso della Biblioteca, e saranno operativi fino a giovedì 24 dicembre. Le cassette per le lettere saranno esposte tutti i giorni dalle 9 alle 18 davanti td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di domenica 20 dicembre 2020) Aledove i bambini potranno mettere le loro. I punti di raccolta sono due, uno nell’atrio esterno del Comune e uno all’ingresso della Biblioteca, e saranno operativi fino a giovedì 24 dicembre. Leper le lettere saranno esposte tutti i giorni dalle 9 alle 18 davanti td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Kays60097839 : RT @ilNotiziarioInd: Bollate, arrivano le cassette per le letterine a Babbo Natale - ilNotiziarioInd : Bollate, arrivano le cassette per le letterine a Babbo Natale - lorenteggio : Bollate. Arrivano le cassette per le letterine di Babbo Natale - womenseparatism : Fin da subito viene fuori la linea di pensiero del 'noi contro il resto del mondo' tipico delle sette con cui si st… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollate arrivano A Bollate arrivano le cassette per le letterine di Babbo Natale Prima Milano Ovest Basket, FIBA Europe Cup 2021: Reggio Emilia giocherà nella bolla di ‘s-Hertogenbosch

Arrivano notizie anche dalla FIBA Europe Cup, che questa volta si potrà propriamente definire come in svolgimento nel solo 2021, visto il nuovo calendario derivante dalle misure di emergenza sanitaria ...

A Bollate arrivano le cassette per le letterine di Babbo Natale

. Arrivano le cassette per le letterine di Babbo Natale! Saranno esposte tutti i giorni dalle 9 alle 18 davanti al C ...

Arrivano notizie anche dalla FIBA Europe Cup, che questa volta si potrà propriamente definire come in svolgimento nel solo 2021, visto il nuovo calendario derivante dalle misure di emergenza sanitaria .... Arrivano le cassette per le letterine di Babbo Natale! Saranno esposte tutti i giorni dalle 9 alle 18 davanti al C ...