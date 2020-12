Anticipazioni Una Vita giovedì 24 dicembre 2020

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 20 dicembre 2020)24– Felicia versus Emilio: Feliciana è grata a suo figlio per essere riuscito a far fuggire Ledesma e aver ristabilito la verità, ma nello stesso tempo è molto preoccupata all’idea che il giovane si sia messo nei guai per salvarla, e la mette a disagio. Avrebbe potuto invischiarsi in qualcosa di più pericoloso e avrebbe dovuto pagarne le conseguenze. La sua determinazione viene vista come un atto d’incoscienza e la donna sembra essere preoccupata di questo suo temperamento. Emilio non capisce per quale motivo la donna possa avercela con lui, dato che l’ha liberata da un grande peso. L'articolo News Programmi Tv.