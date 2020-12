5 celebrità che ci hanno lasciato in questo 2020 da dimenticare (Di domenica 20 dicembre 2020) Quest’anno è stato segnato da numerosi lutti e anche alcune personalità particolarmente importanti ci hanno lasciato durante il corso di questo 2020. Alcune delle celebrità defunte durante quest’anno, rimarranno sempre nei cuori non solo dei loro familiari e dei loro amici, ma anche di tutti i loro fan e degli appassionati che hanno seguito ogni passo della loro carriera. Oggi vogliamo ricordare alcuni dei personaggi che purtroppo, il destino ha voluto allontanare per sempre da questo mondo. 1. Paolo Rossi questo grande campione sportivo è venuto a mancare davvero da poco tempo. Morto a 64 anni, la sua vita è stata stroncata da un male inesorabile. La vita di Paolo Rossi sarà sempre ricordata dal popolo italiano, come l’eroe dell’Italia campione del ... Leggi su virali.video (Di domenica 20 dicembre 2020) Quest’anno è stato segnato da numerosi lutti e anche alcune personalità particolarmente importanti cidurante il corso di. Alcune delledefunte durante quest’anno, rimarranno sempre nei cuori non solo dei loro familiari e dei loro amici, ma anche di tutti i loro fan e degli appassionati cheseguito ogni passo della loro carriera. Oggi vogliamo ricordare alcuni dei personaggi che purtroppo, il destino ha voluto allontanare per sempre damondo. 1. Paolo Rossigrande campione sportivo è venuto a mancare davvero da poco tempo. Morto a 64 anni, la sua vita è stata stroncata da un male inesorabile. La vita di Paolo Rossi sarà sempre ricordata dal popolo italiano, come l’eroe dell’Italia campione del ...

