Sophie Turner | «Mettete la mascherina | io l’ho indossata mentre partorivo»

(Di sabato 19 dicembre 2020) «Se io sono riuscita ad indossare una mascherina durante il parto, potete indossarla pure voi quando siete da Walmart». Sophie Turner scende in campo per responsabilizzare i suoi follower sull’uso dei dispositivi di protezione contro il Covid: l’attrice americana, che è diventata mamma cinque mesi fa in piena emergenza sanitaria, ha lanciato un appello di sensibilizzazione sul tema attraverso una story Instagram.

Corriere della Sera

Sophie Turner scende in campo per responsabilizzare i suoi follower sull'uso dei dispositivi di protezione contro il Covid: l'attrice americana, che è diventata mamma cinque mesi fa in piena emergenza ...