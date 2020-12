Primo trapianto di fegato da positivo a positivo

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 19 dicembre 2020) Enza Cusmai Donatrice e ricevente entrambi infetti, ma i medici delle Molinette operano in tutta sicurezza Da donatore Covid a ricevente Covid. Unstraordinario quello effettuato qualche giorno fa all'ospedale Molinette di Torino a opera dell'équipe del professore Renato Romagnoli. Una scelta rischiosa ma oculata quella del team medico, consapevole del pericolo del virus, ma ancora di più dell'importanza vitale dell'intervento. Così, quando il ricevente, un paziente calabrese di 63 anni affetto da cirrosi epatica complicata da neoplasia epatica primitiva, è risultatoal tampone nasofaringeo per ricerca SARS-CoV-2, i medici non hanno avuto dubbi e hanno proceduto al. La sala operatoria del Centro trapiantidell'ospedale torinese è stata rapidamente ...