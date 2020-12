Perché gli Usa sbuffano sulle ultime mosse Ue nel digitale (Di sabato 19 dicembre 2020) Checché ne dica la Commissione europea, Digital Markets Act e Digital Services Act sono mossa sovraniste. Ne è convinto Clete Willems, partner della società di consulenza Akin Gump Strauss Hauer & Feld con un passato (recente) alla Casa Bianca. Fino alla primavera dell’anno scorso, infatti, era vice-assistente del presidente Donald Trump agli Affari economici internazionali, vice-direttore del Consiglio economico nazionale oltre che membro del Consiglio di sicurezza nazionale. È stato uno dei protagonisti dei negoziati con la Cina. Willems, che oggi è consulente di multinazionali, ha pubblicato un op-ed su Cnbc in cui punta il dito contro la Commissione europea e incoraggia gli Stati Uniti di Joe Biden. L’esperto non sembra credere a Thierry Breton, super-commissionario al Mercato interno, che anche durante un webinar organizzato dall’Aspen Institute Italia ha provato a spiegare ... Leggi su formiche (Di sabato 19 dicembre 2020) Checché ne dica la Commissione europea, Digital Markets Act e Digital Services Act sono mossa sovraniste. Ne è convinto Clete Willems, partner della società di consulenza Akin Gump Strauss Hauer & Feld con un passato (recente) alla Casa Bianca. Fino alla primavera dell’anno scorso, infatti, era vice-assistente del presidente Donald Trump agli Affari economici internazionali, vice-direttore del Consiglio economico nazionale oltre che membro del Consiglio di sicurezza nazionale. È stato uno dei protagonisti dei negoziati con la Cina. Willems, che oggi è consulente di multinazionali, ha pubblicato un op-ed su Cnbc in cui punta il dito contro la Commissione europea e incoraggia gli Stati Uniti di Joe Biden. L’esperto non sembra credere a Thierry Breton, super-commissionario al Mercato interno, che anche durante un webinar organizzato dall’Aspen Institute Italia ha provato a spiegare ...

