“Partite Iva in lacrime | briciole ai ristoratori Ma al governo sanno quanto arriva solo di bollette in un mese?”

(Di sabato 19 dicembre 2020) Continuiamo a condividere le numerose lettere di testimonianza che riceviamo. Dal ristoratore, al commerciante, dallo studente all’artigiano: tutti abbandonati in balia delle difficoltà economiche e non… Ma dai piani alti del Palazzo, ilnon lo vede o peggio fa finta di non vederlo. Non possono non ascoltarci! Edoardo ci scrive: “Ieri ho chiesto istanza Ristoro ma mi è stato risposto picche. Infatti in meno di 24h mi hanno risposto che non ne ho diritto, anche se la mia attivita’ di bar è stata chiusa nel 1° lookdown per 70gg e adesso ci sarà quello di natale. Molto probabimente come altreiva sarò costretto a fallire.” Marco ci scrive: “Ciao Gianluigi io sono un tabaccaio e da quando ‘stodi incompetenti, amici delle banche, ha interrotto il cashback, discuto coi clienti sul fatto. ...