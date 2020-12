Nuovo record per Cristiano Ronaldo, 33 reti in un anno solare in Serie A (Di sabato 19 dicembre 2020) Il numero 7 della Juventus, Cristiano Ronaldo, grazie alla doppietta di stasera segnato al Tardini contro il Parma ha iscritto il suo nome in un altro record: quello dei giocatori in grado di segnare almeno 32 gol in un anno solare della Serie A. Come riporta su Twitter l’account OptaPaolo, il portoghese è il quinto a riuscirci in ordine cronologico, ha eguagliato e poi superato Stefano Nyers, fermo a quota 32. Come Ronaldo anche Omar Sivori ne ha fatti 33, Gunnar Nordahl è al secondo posto con 36, è quasi insuperabile Felice Placido Borel con le sue 41 reti nel 1933. Foto: Instagram personale Ronaldo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 19 dicembre 2020) Il numero 7 della Juventus,, grazie alla doppietta di stasera segnato al Tardini contro il Parma ha iscritto il suo nome in un altro: quello dei giocatori in grado di segnare almeno 32 gol in undellaA. Come riporta su Twitter l’account OptaPaolo, il portoghese è il quinto a riuscirci in ordine cronologico, ha eguagliato e poi superato Stefano Nyers, fermo a quota 32. Comeanche Omar Sivori ne ha fatti 33, Gunnar Nordahl è al secondo posto con 36, è quasi insuperabile Felice Placido Borel con le sue 41nel 1933. Foto: Instagram personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

DiMarzio : Nuovo record per #Messi: con il gol in #BarcelonaValencia eguaglia #Pelè - fattoquotidiano : Quattro lauree in quattro mesi: il nuovo record del 25enne Giulio Deangeli - HuffPostItalia : Quattro lauree in quattro mesi con la media del 30: Giulio Deangeli batte un nuovo record - gb46290720 : RT @PianetaMilan: #Messi, nuovo record: eguagliato #Pelè per gol con lo stesso club - #ACMilan #Milan - PianetaMilan : #Messi, nuovo record: eguagliato #Pelè per gol con lo stesso club - #ACMilan #Milan -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo record Nuovo record del mondo 100 rana: Ilya Shymanovich 55.34 in vasca corta Nuoto•com L’Eredità ha un nuovo campione, vincita record: addio Cannoletta?

Nella puntata di oggi Massimo è tornato alla carica come sfidante e si è preso la rivincita su Simone, battendolo al gioco che precede la ghigliottina e prendendosi nuovamente il titolo di campione de ...

Bundesliga, il Dortmund torna a incepparsi: vince l’Union - Sportmediaset

MOUKOKO DA RECORD: E' IL PIU' GIOVANE MARCATORE DELLA BUNDESLIGA. Youssoufa Moukoko frantuma un nuovo record del calcio tedesco. a seconda di Edin Terzic non è buona come la prima: nell’anticipo della ...

Nella puntata di oggi Massimo è tornato alla carica come sfidante e si è preso la rivincita su Simone, battendolo al gioco che precede la ghigliottina e prendendosi nuovamente il titolo di campione de ...MOUKOKO DA RECORD: E' IL PIU' GIOVANE MARCATORE DELLA BUNDESLIGA. Youssoufa Moukoko frantuma un nuovo record del calcio tedesco. a seconda di Edin Terzic non è buona come la prima: nell’anticipo della ...