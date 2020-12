Inzaghi: «Risponderemo con i fatti, già contro il Napoli. Acerbi? Vediamo» (Di sabato 19 dicembre 2020) La conferenza stampa di Inzaghi, tecnico della Lazio, tratta da lazionews24. «Per quanto riguarda il rapporto con il presidente Lotito sapete che ho un rapporto che va al di là del rapporto classico che va tra presidente e allenatore. Abbiamo parlato dopo il Bruges e dopo il Benevento, era contento per la qualificazione in Champions ma si aspettava più di 1 punto tra Verona e Benevento. Non c’è alcun tipo di problema». CONFRONTO CON LA SQUADRA – «Parlo tanto con la squadra, abbiamo parlato ed analizzato come giusto che sia. Il cammino in campionato è deficitario di qualche punto, abbiamo parlato tanto e sono sicuro che Risponderemo con i fatti sul campo, già domenica sera contro il Napoli». Acerbi – «Se ci sarà domani sera? Il ragazzo dice che sta bene, Vediamo come va ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 19 dicembre 2020) La conferenza stampa di, tecnico della Lazio, tratta da lazionews24. «Per quanto riguarda il rapporto con il presidente Lotito sapete che ho un rapporto che va al di là del rapporto classico che va tra presidente e allenatore. Abbiamo parlato dopo il Bruges e dopo il Benevento, era contento per la qualificazione in Champions ma si aspettava più di 1 punto tra Verona e Benevento. Non c’è alcun tipo di problema». CONFRONTO CON LA SQUADRA – «Parlo tanto con la squadra, abbiamo parlato ed analizzato come giusto che sia. Il cammino in campionato è deficitario di qualche punto, abbiamo parlato tanto e sono sicuro checon isul campo, già domenica serail».– «Se ci sarà domani sera? Il ragazzo dice che sta bene,come va ...

