Ghosts 'n Goblins Resurrection riporta Sir Arthur in azione nella prima demo di gameplay ufficiale

La scorsa settimana abbiamo avuto modo di seguire i Game Awards 2020, un evento carico di reveal e annunci che hanno interessato anche Nintendo Switch. Una delle sorprese dell'evento è stato sicuramente l'annuncio di Ghosts 'n Goblins Ressurection, un remake del classico titolo Capcom, in uscita esclusiva per la console ibrida della grande N. La nuova/vecchia avventura di Sir Arthur vanterà una grafica colorata in stile libro illustrato ad alta definizione, mantenendo inalterata la storica difficoltà che ha fatto impazzire i giocatori degli anni 90. Il trailer d'annuncio ha saputo fornirci una buona panoramica di quello che possiamo aspettarci dal remake, ma oggi abbiamo di meglio: uno spezzone di gameplay proveniente da una demo giocata dagli host di Capcom TV.

