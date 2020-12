Decreto Covid Natale | dove ci si potrà spostare e chi si potrà vedere | le regole

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 19 dicembre 2020) Le nuove restrizioni per il periodo festivo: vietati i movimenti nei giorni di zona rossa, con la deroga di poter invitare in casa due per non conviventi (i minori di 14 anni non vengono conteggiati), ad esempio per il pranzo di. Sarà possibile recarsi nelle seconde case nella stessa regione. Ecco ledal 24 dicembre al 6 gennaio